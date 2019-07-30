الكعبي يؤكد وجود مساع نيابية لتحويل لجنة التعايش السلمي من مؤقتة الى دائمية

2019/07/30 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، وجود مساع نيابية لتحويل لجنة التعايش السلمي من مؤقتة الى دائمية.

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