العراق ولبنان يفتتحان بطولة غرب آسيا في كربلاء

2019/07/30 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتنطلق، عند السابعة من مساء اليوم، بطولة غرب آسيا بكرة القدم في نسختها التاسعة، حيث يقص منتخبا العراق ولبنان شريط البطولة على ملعب كربلاء الدولي لحساب المجموعة الأولى، فيما يلعب عند العاشرة والنصف المنتخب الفلسطيني ونظيره اليمني على ذات الملعب.

وتستضيف الملاعب العراقية بطولة غرب آسيا في أول بطولة رسمية تقام على الأراضي العراقية منذ أكثر من عقدين، ويأمل العراق في أن تعزز استضافتها، في حظوظ رفع حظر إقامة المباريات الدولية على ملاعب بغداد.

بطولة غرب آسيا التاسعة، التي تستضيفها الملاعب العراقية هي أول بطولة رسمية تقام على الأراضي العراقية منذ أكثر من عقدين

وسيقص المنتخبان شريط انطلاق البطولة، التي يحتضنها ملعب كربلاء، في الساعة السابعة من مساء اليوم، الثلاثاء.

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وستخصص ألف تذكرة مجانية للجماهير العراقية التي ستحضر المباراة بحسب ما أشار إليه وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي.

ويلتقي منتخبا اليمن وفلسطين في ختام اليوم الأول من بطولة غرب آسيا وعلى ملعب كربلاء الدولي.

يذكر أن المجموعة الأولى التي يحتضنها ملعب كربلاء تضم العراق إلى جانب منتخبات لنبان واليمن وفلسطين وسوريا، فيما ضمت المجموعة الثانية التي ستلعب على ملعب فرانسو حريري في أربيل، منتخبات الأردن والسعودية والبحرين والكويت.

وبحسب نظام البطولة، يخوض صاحبا المركز الأول في كل مجموعة، المباراة النهائية التي تقام على ملعب كربلاء.



ورصدت اللجنة المنظمة جائزة قدرها 100 ألف دولار للفائز، و50 ألف دولار للوصيف.

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