2019/07/30 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هواوي تحقق نمواً في الإيردات بـ 58 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019

أعنلت شركة هواوي عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019 لتظهر

نمو في إيراداتها بنسبة 23,2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام

الماضي بمجمل إيردات بلغ 58,3 مليار دولار خلال الستة أشهر، حيث كانت

حصة الربع الثاني من إبريل حتى يونيو 32,2 مليار دولار.فيما يأتي هذا النمو للعملاق الصنيني في ظل قرار الحظر المفروض عليها

منذ مايو الماضي، ولتثبث الشركة مجدداً على أنها قادرة على المضي

قدماً في تحقيق التوسع عالمياً ولو على المدى القريب حالياٌ.وأوضحت النتائج المالية للشركة أن صافي ربحها قد بلغ 8,7% من مجمل

إيراداتها النصف سنوية لهذا العام، مع بيعها 118 مليون هاتف ذكي خلال

نفس الفترة أي بمعدل 59 مليون هاتف في كلا الربعين الأول

والثاني..لتشكل بذلك ارتفاع سنوي في النمو بنسبة 24% عام تلو الأخر، حيث كان

لقسم المستهلكين النصيب الأكبر في تحقيق هذه الإيردادت بمشاركته بنسبة

55% منها أي ما يساوي 32,1 مليار دولار خلال الستة أشهر.وعلق ليانغ هو رئيس الشركة على هذه النتائج بقوله أن المبيعات تنامت

بسرعة حتى مايو الماضي، كما أضاف أنهم وبالنظر التوقعات التي وضعوها

بداية العام فإن الشركة مازالت تواصل نموها بالرغم من وضعها على

القائمة السوداء.منوهاً إلى أن هذا لا يعني في أن هواوي لا تعاني من مشكلات في الوقت

الراهن، والتي قد تؤثر على مستوى النمو الحاصل على المدى القريب.والجدير بالذكر أن الشركة لجأت ولأول مرة خلال الربع الثاني 2019

لتفصيل مبيعاتها في الصين من الهواتف الذكية حيث باعت 37.3 مليون

هاتف.لتكن هواوي بذلك قد زادت هيمنتها على السوق الصيني مع نمو سنوي بلغ

38% بالرغم من الاتكماش الذي تعاني منه الشركات الأخرى وهبوط الطلب في

السوق بنسبة 6%.

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