عقوبات ترامب… ماذا بعد؟

2019/07/30 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حسن حامد سرداح… يروي الكاتب والمفكر حسن العلوي قصة تكشف واحدة من اسرار نظام البعث وصدام حسين، نقلها في حديث صحفي قبل ايام عن اسباب ارسال برزان التكريتي كسفير الى جنيف، ليؤكد ان قضيته لم تاتي كمبعوث دبلوماسي انما لتحويل مبالغ مالية مخصصة من اموال النفط تبلغ نسبتها خمسة بالمئة الى حساب حزب […]

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