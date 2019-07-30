القانونية النيابية: الخميس المقبل ستكون اخر جلسة للبرلمان

2019/07/30 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… رجح عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الثلاثاء، استمرار عمل مجلس النواب حتى الخميس المقبل.وقال العقابي لـ/ المعلومة /، إن “مجلس النواب سيستمر بأداء عمله سواء كان جلسات أو لجان حتى يوم ٢ من شهر آب المقبل”، مشيرا أن “المجلس مدد فصله التشريعي لغاية ٣ اب وبذلك قد ينهي مجلس النواب […]

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