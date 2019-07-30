2019/07/30 | 14:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عازف يلحن أولى خطوات ابنته الصغيره عندما بدأت بالمشي ويحولها الى مقطوعة موسيقية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: rmCyA80omfU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عازف يلحن أولى خطوات ابنته الصغيره عندما بدأت بالمشي ويحولها الى مقطوعة موسيقية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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