مقاتلات تركية تشن غارات جوية استهدفت قرية في قضاء العمادية

2019/07/30 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- دهوك

شنت المقاتلات الحربية التركية اليوم الثلاثاء، غارات جوية استهدفت قرية في قضاء العمادية شمال مدينة دهوك.

وقال مسؤول محلي في تصريح صحفي اطلعت عليه

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