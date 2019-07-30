الفياض يعلق على العقوبات الأميركية بحق شخصيات مرتبطة بالحشد الشعبي

2019/07/30 | 14:57

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العهد نيوز – بغداد

علق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، على فرض عقوبات اميركية ضد شخصيات مرتبطة بالحشد الشعبي في العراق.

وقال الفياض خلال مؤتمر صحفي

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