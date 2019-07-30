مليار و 700 مليون دينار إيرادات يوم واحد في جمرك طريبيل

2019/07/30 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاثنين، تسجيل مركز كمرك طريبيل الحدودي إيراداً ليوم أمس الاثنين بنحو المليار و700 مليون دينار .وذكر بيان للهيئة , ان “استمرار التزايد في معدلات الأيرادات المتحققة في أغلب مراكزها الكمركية ياتي كنتيجة طبيعية للجهود التي تبذلها كوادرها العاملة هناك فضلاً عن الإدارة المتميزة خلال الفترة الحالية من عمر الهيئة”.وأضافت …

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