2019/07/30 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي الشمريكن أبيضا…!!! كن أسودا..كن أشقرا.. كن أخضرا كن أزرقا..كن أحمرا..!!!أو أي لون قد تشاء.إني بلعبة.الألوان كنت مغفلا.كن مسلماً ..كن متشيعا..كن متسننا..كن نصرانيا..كن يهوديا..كن ملحدا..أو أي ملة قد تشاءإني بلعبةالأديان كنت جاهلاً..كن صحيحاً كن معاقاً كن طويلاً كن قصيراً كن قبيحاًكن جميلاً.. أو صنف قد تشاءإني بلعبةالأصناف لست محنكاانظر… ؟؟؟إلى الأقواس قليلاً من تكن.علامة توحي إليك بفكرة في علم حساب واضح في ما أتى ..انظر رجاءاً وتمعن …(

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