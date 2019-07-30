مسرحيون راحـلــــــون

2019/07/30 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تأليف/ صباح المندلاوي

وفي الستينيات والشيء بالشيء يُذكر, ثمة طريفة تنقل عنه.



ذات يوم وكان برفقته الفنان عادل كاظم والممثلة القديرة زينب وممثل اخر وما ان انتهيا من تمثيل مشهد سينمائي – ربما كان فلم الحارس – في اطراف بغداد, او احد اريافها وبساتينها ودخلوا جوف سيارته لتتهادى في الطريق الترابي الموصل الى الشارع الرئيسي واذا بكلب مسعور من كلاب القرية يلاحقهم ونباحه المزعج يعلو ويعلو.



واذ اثار حفيظة الاستاذ ابراهيم جلال وغضبه.



فما كان منه الا يشرئب بعنقه من نافذة السيارة ويطلق العنان لـ"زيجه" المشهود والقوي, فيصعق الكلب الذي فر هاربا ولتأخذ السيارة طريقها بهدوء وسلام.



وتم تكريمه في النصف الاول من السبعينيات من قبل المركز العراقي للمسرح وكذلك في مهرجان قرطاج المسرحي عام 1987 وقبيل رحيله يكرم في ليبيا عام 1988.



ومن الجدير بالذكر قيام احد طلبة اكاديمية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد عام 1997 بكتابة رسالة الماجستير الخاصة به كانت بعنوان (الرؤيا الاخراجية لابراهيم جلال في تطبيقات نظرية المسرح الملحمي) لاقت قبولاً لدى الاساتذة المشرفين.



واثر مضاعفات اصابته بمرض السكري, يجري له الأطباء في مستشفى ابن البيطار عملية جراحية لبتر ساقه اليسرى تتكلل بنجاح ويكون محط احتفاء واعتزاز زملائه وتلامذته.



ويتناقل بعض الاصدقاء بأن الفنان البارع قاسم محمد ومن باب العرفان والوفاء لأستاذه ولكونه احد مؤسسي فرقة المسرح الفني الحديث واحد الرواد المؤثرين والبارزين في مسرحنا العراقي, يبادر وفي التفاتة لا اجمل منها, ان يقدم عرضا مسرحيا بعنوان "انا لمن وضد من؟" في دار الفنان بعد ان يعجز عن الحضور الى المسرح جراء بتر ساقه اليسرى.



والمسرحية معدة عن قصيدتين للكاتب جليل القيسي.



وبإصرار وعناد لا مثيل له وبالرغم من مرضه وبتر ساقه, يواصل ما تأصل بداخله من حب وشغف وشوق للمسرح.



ومن على كرسي المقعدين يخرج مسرحيته الاخيرة "الشيخ والغانية" عام 1991.



يتحدى المرض والالم بدأبه وعطائه المتواصل وروح الامل والتفاؤل لتقديم ما هو سام وجميل للناس.



خلال مشواره الفني الطويل يمثل في عشرات المسرحيات نذكر منها:- فتح الاندلس عام 1939 وبدور العاشق وهي من اخراج الفنان حقي الشبلي- شهداء الوطنية عام 1948 - مسمار جحا عام 1953 – معهد الفنون الجميلة - الطريق الى الهند عام 1963 – امريكا - الحصار وقد مثل فيها شخصية داود باشا فضلا عن تمثيله في العديد من الافلام السينمائية والتلفزيونية ومنها "القاهرة - بغداد " ..



"عليا و عصام" ..



"ليلى في بغداد" ..



"شايف خير" ..



"الرأس" ..



"الايام الطويلة" ..



"الاسوار" خلال سيرته الفنية وعلى مدى اكثر من نصف قرن من الزمان يخرج المسرحيات التالية لكبار الكتاب العالميين:اولا : شكسبير- عطيل عام 1952 - هاملت عام 1957 - عطيل في مطلع الستينيات في امريكا- ماكبث عام 1965 ثانيا : تيشخوف- اغنية التم عام 1956 - الدب عام 1976- الخطوبة عام 1986ثالثا : البير كامو- كاليغولا عام 1963رابعا : برتولد برشت - بونتلا وتابعه ماتي - دائرة الطباشير القوقازية – معرفه بعنوان "دائرة الفحم البغدادية"خامسا : كارل فرلينجر- رحلة الصحون الطائرة عام 1978سادسا : كولدوني - التوأمان عام 1986سابعا : جان بول ساتر - الشيخ والغانية معدة عن مسرحية "البغي الفاضلة" لسارتر.يخرج عدداً من مسرحيات احمد شوقي وفي المقدمة منها "قمبيز" .



"مصرع كليوباترا".



"مجنون ليلى" ."مسرحية واحدة" لكاتب المصري محفوظ عبد الرحمن بعنوان "الفخ" لصالح فرقة الامارات العربية عام 1979 .اما على الصعيد المحلي فيخرج المسرحيات التالية للكتاب التالية اسماؤهم :اولا : يوسف العاني- راس الشليلة عام 1953- ست دراهم عام 1956- ايراد ومصرف عام 1957- اني امك يا شاكر عام 1959ثانيا : عادل كاظم- الطوفان عام 1966 واعيد اخراجها لصالح الفرقة القومية للتمثيل عام 1972 .- عقدة حمار عام 1967- الموت والقضية عام 1971- مقامات ابي الورد عام 1977- المتنبي عام 1977- الاسود والأبيض عام 1988ومما هو جدير بالذكر انه وفي ساعات التدريس كان يأتي على ذكر الكاتب المسرحي عادل كاظم والجلسات التي تجمعه معه لغرض قراءة هذا النص او ذاك وابداء الملاحظات بخصوصها والتنسيق والاتفاق على اجراء تعديلات بشأنها وبما يخدم التفعيل الدرامي والاشراقات التي لا بد منها.



وقد لا نغالي اذا ما قلنا بأن الفضل يعود له في اكتشاف موهبة الكاتب عادل كاظم الذي اصبح وبمرور الايام والاعوام واحداً من افضل كتابنا المسرحيين ولعل اعماله "تموز يقرع الناقوس".



"الطوفان"."الحصار".



"المتنبي".



خير شاهد على ذلك .



ومثلما يشير بتقدير عال للكاتب عادل كاظم, كان ايضاً يتذكر وباعتزاز في فترات متفاوتة صديقه الغالي صقر الرشود في الكويت ويشيد بقدراته وامكاناته وحرصه على خلق مسرح عربي هادف وبناء وبعيدا عن الاسفاف والهبوط والارتجال.ثالثا: طه سالم- فوانيس عام 1967رابعا: قاسم محمد- الملحمة الشعبية خامسا: يوسف الصائغ- دزدمونه ويبقى السؤال في ذكرى رحيله ما الذي اعددناه كفنانين ومبدعين ومثقفين للاحتفاء بها.



هل هناك امكانية لتبادر دائرة السينما والمسرح بتنظيم زيارة الى ضريحه في مقبرة الكرخ ووضع باقة ورد, ومعرفة ان كان الضريح بحاجة الى صيانة او ترميم؟ هل فكرت وزارة الثقافة او الجهات المعنية في اقامة جلسة استذكارية له وتدعو العديد من زملائه وتلامذته للحديث عن تجربته المسرحية وابداعاته ورؤاه الفنية ومأثره النبيلة.



هل فكرت دائرة السينما والمسرح بعرض البعض من اعماله ان كانت مسجلة على أشرطة فيديو مقرونة بجلسة نقدية او شهادات عما قدمه واعطاه للمسرح العراقي؟ متى ستكتحل عيوننا بنصب تذكاري يخلده في ساحة المسرح الوطني او في المؤسسات الفنية العريقة؟ هل فكرت الجهات المعنية في اصدار كتاب يضم بين دفتيه ما قدمه واعطاه وانجزه هذا الفنان الكبير باعتباره علماً من اعلام المسرح العراقي او احد الرواد المؤثرين والفاعلين؟ هل فكرت نقابة الفنانين وهو الذي تم انتخابه نقيباً لها عام 1970 وحتى 1977 لتنظيم ندوة تلفزيونية مع عدة فضائيات لتسليط الضوء على شخصية هذا المبدع واصراره وطموحاته التي لا تنتهي لرفد المسرح العراقي بما هو سام ورفيع؟ هل فكرت اكاديمية الفنون الجميلة – قسم الفنون المسرحية – ان تخصص حيزا من نشاطاتها وبما يليق الاحتفاء بهذا المربي الفاضل المخرج المسرحي الفذ الذي افنى سنوات طوال من عمره وهو يضع اللبنات الاولى للنهوض بها وتعزيز دورها في حياتنا الثقافية والابداعية؟ واخيرا هل فكرنا في ان نجعل داره متحفاً لكل ما له من علاقة بآثاره ومقتنياته والجوائز التي حصل عليها؟.اسئلة تطرح لمن يهمهم الامر.

جعفر السعديالريادة في المسرح العراقي المعاصر ما بين 1968 – 1972 أتعرف اليه عن قرب فإذا به ينبض بالطيبة والمودة والتواضع والشعور العالي بالمسؤولية أستاذا فاضلا ومحط تقدير واعتزاز الطلبة والاساتذة على حد سواء.



ومع اقتراب كل ذكرى سنوية لرحيله في الثاني عشر من نيسان اكتب عنه شيئا وابادر الى نشره قبل حلول المناسبة بأسابيع وذلك من باب التذكير لزملائه واصدقائه ومحبيه ووسائل الاعلام ولكي لا تمر المناسبة مرور الكرام وسط دوامات الفوضى ومسلسل القتل والعنف والتطرف وكثرة الملفات الساخنة والمستجدة.



ويحدونا الامل في جلسات استذكارية تفي هذا الرجل حقه, بل كم سيكون باعثا على الفرح لو بادرت الملاحق الفنية او الصفحات الثقافية في الصحف اليومية والمجلات لتكريس ما يمكن تكريسه للاحتفاء بهذا العلم البارز من اعلام المسرح العراقي والعربي ومن عرفوا بتفانيهم واخلاصهم وحرصهم وتضحياتهم في هذا الميدان.



فمن هو جعفر السعدي؟! هو من مواليد الرابع والعشرين من كانون الاول عام 1921 نشأ وترعرع في احياء الكاظمية (مسقط رأسه) ودرس في مدرسة المفيد الابتدائية وبعدها انتقل الى متوسطة الاعظمية.



ومنذ ان كان صبيا يافعا لم يتجاوز الرابعة عشر من عمره راح يشارك في الاعمال المسرحية, واذ عاد الفنان الرائد حقي الشبلي من باريس بعد دراسته المسرح فيها وكان يستعد لإخراج مسرحية "فتح الاندلس" وهي مسرحية شعرية, قام بجولة في المدارس المتوسطة في بغداد لغرض اختيار الطلبة الموهوبين والاستفادة من قدراتهم وامكانياتهم في عمله المسرحي انف الذكر زار متوسطة الاعظمية ومن بين من وقع الاختيار عليهم الفنان جعفر السعدي وقدمت المسرحية في الجامعة الدينية في الاعظمية مقابل المقبرة الملكية وقد تركت اصداء ناجحة.



واذ كان السعدي يتهيأ لدخول المدرسة الثانوية حدث ان اصيب ابوه بمرض فاضطر ان يجد عملا لإعالة تسعة اشخاص بوظيفة بسيطة الراتب.



كان ينوي دخول الثانوية المسائية ومن سوء الطالع ان المدارس المسائية قد اوصدت ابوابها وكان ذلك في زمن فاضل الجمالي.



كانت مفاجأة سارة يوم ارسل حقي الشبلي طالبا حضوره وبعد ان عرف عنوانه.



وخلال اللقاء به اقترح عليه دخول معهد الفنون الجميلة الفرع المسائي.



وكان لتوه يعمل موظفا ومعيلا لعائلته, فاضطر لدخول المعهد مجبرا لا مخيرا..



كما يقول في اكثر من جلسة "اني ممثل رغما عنه".



في المعهد يمضي خمس سنوات يقدم خلالها اعمالا منوعة ومشاهد, ومن بين ما يقدمه الطلبة والاساتذة مسرحية "شهداء الوطنية" ومسرحيات شوقي "مجنون ليلى".



"كليوباترا" مشاهد من المسرحيات المتوفرة آنذاك.



احيانا ترتب المشاهد على شكل فصل كامل او مشاهد متداخلة.



ولا بد من الاشارة ايضا انه وقبل دخوله المعهد بستة اشهر كانت هناك جمعية بيوت الامة ولها فرع في الكاظمية.



كان ذلك في عام 1949 في هذا العام كان الرمد الصديدي قد انتشر بصورة مرعبة, الكثير من العيون اصابها الاذى بسبب غياب الوعي الصحي آنذاك.



هذه الجمعية بادرت بفتح مستوصف ومدرسة مسائية يخصص ما يرد اليها من اجور لغرض الادوية والمستلزمات الطبية.



يومها شكلت الجمعية فرقة مسرحية وكان الفنان يتولى ادارتها ورئاستها..



وأول عمل اختارته الفرقة هو "ابو ذر الغفاري" تأليف علي الوردي لكنها منعت لأسباب معروفة يومها.



الفرقة لم تتوارَ عن الانظار.



بل حاولت البحث عن مسرحيات جديدة ومتوفرة في الاسواق ومنها مسرحيات توفيق الحكيم لغرض تقديمها في الصيف ولدعم مشروع المستوصف.



في عام 1947 يؤسس الفرقة الشعبية للتمثيل وهي ثاني فرقة يتم تأسيسها بعد عودة حقي الشبلي من باريس.



في عام 1948 يتعرف الى زوجته الفنانة ماجدة عبد القادر في مسرحية "القبلة القاتلة" التي قدمت في الثانوية المركزية ويمثل دور البطل في المسرحية كان ذلك اول لقاء معها ومع اخيها.



تستمر العلاقة بينه وبين افراد اسرتها ويعاد تقديم "القبلة القاتلة" من خلال الفرقة الشعبية للتمثيل.



والتي تضم مجموعة من خريجي معهد الفنون الجميلة.



في عام 1952 يخرج مسرحية "فلوس" للكاتب التركي عبدالله فاضل, وتشارك الفنانة ماجدة السعدي مع افراد عائلتها في المسرحية.



خلال هذا العام يعين في دار المعلمين العالية ويخرج مسرحية "في سبيل التاج" للمنفلوطي وحين يتطلب الامر تعليق الديكور في سقف المسرح يبادر احد الطلبة لذلك لكن السعدي ومن منطلق المربي الفاضل والحرص على طلابه وخشية سقوطه يطلب منه النزول ليصعد بدلا منه, واذ يعلق جانبا من الديكور يحدث ان يسقط ارضا وتنكسر يده ويخضع للمعالجة الطبية لسنوات ما بين بغداد ولندن.



وبرغم سفره تظل علاقته مستمرة مع "ماجدة" واشقائها عبر الرسائل وحينما يعود الى بغداد يقرر الاقتران بها, كان ذلك في عام 1956 وهي في العشرين من عمرها وهو الزواج الثاني في عمر الفنان, ومنذ ذلك اليوم وحتى رحيله شاركت في الكثير من الاعمال المسرحية والتلفزيونية يكفي انها قبل الانتخابات الاولى بعد سقوط الصنم وبأسابيع وضمن الحملة الدعائية للانتخابات في اواخر كانون الثاني 2005 كانت تظهر يوميا على الشاشة الصغيرة مع الفنان المبدع مكي البدري من الطبيعي هناك فترات كانت تمضي الوقت مشغولة مع ابنائها ترعاهم وتسهر على راحتهم خلال العقود الستة الماضية يشرف السعدي على صقل مواهبها وقدراتها بدءا من يوم كانت في عمر الزهور وحتى يوم اصبحت جدة ولها احفاد افضل اعمالها "الانسان الطيب" لبرشت اخراج عوني كرومي تقديم فرقة المسرح الشعبي وبمشاركة فرقة المسرح الفني الحديث..

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