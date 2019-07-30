2019/07/30 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

اعتبر النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، يوم الثلاثاء،

ان مجلس النواب حقق نحو 70 بالمئة من مهامه خلال العام

الجاري.

وقال المسعودي في تصريح تابعه موقع كلمة

الإخباري ان “مجلس النواب انجز الكثير من القوانين

المهمة وتشكيل الحكومة في السنة الاولى من عمره ولا يمكن اتهامه

بالتقصير”.

واضاف ان “اقرار قانون الانتخابات والتوافق على انتخابات كركوك بعد

الغاء الانتخابات فيها لمدة 13 عاما فضلا عن اقرار الموازنة

دون الاقتراض الخارجي ما جعل الحكومة والبرلمان يحققان انجازا غير

مسبوق منذ عقود بعدم الاقتراض الخارجي الذي قيمته 10 مليارت دولار

وتمرير قانون الدين العام”.

واوضح المسعودي ان “مجلس النواب انجز 70 بالمئة من المهام الموكلة

اليه رغم الازمات السياسية وسينطلق انطلاقة نوعية خلال السنة

التشريعية المقبلة في ايلول لانجاز المشاريع العالقة ابرزها قانون

المحكمة الاتحادية وقانون الخدمة المدنية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: مجلس النواب حقق ٧٠٪ من مهامه) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون: مجلس النواب حقق ٧٠٪ من مهامه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).