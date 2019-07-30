قيادي مسيحي: أحزاب إسلامية تبتز وتستحوذ على بارات بغداد

2019/07/30 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق اتهم القيادي #المسيحي والنائب السابق #جوزيف_صليوا، اليوم الثلاثاء، بعض #الأحزاب_الإسلامية بالاستحواذ على “البارات” ومحلات بيع #الخمور في العاصمة العراقية #بغداد.صليوا، قال في حديثٍ مقتضب مع […]

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