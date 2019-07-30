روسيا ترصد 11 خرقاً للعمليات العسكرية في سوريا خلال 24 ساعة الأخيرة وتركيا 9 خروقات

2019/07/30 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11 خرقاً لنظام وقف العمليات العسكرية، في حين رصد الجانب التركي 9 خروقات.وجاء في النشرة الإعلامية اليومية للدفاع الروسية ،على صفحتها الرسمية في فيسبوك: “رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية- التركية في سوريا، …

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