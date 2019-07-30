ذي قار: تخصيص ١٢ مليار دينار لمستحقات المقاولين غير المصروفة لعامين

2019/07/30 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، اليوم الثلاثاء، مصادقة وزارة التخطيط على صرف إضافة ١٢ مليار دينار لمستحقات المقاولين غير المصروفة لعامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨.

وقال الخاقاني، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "الوزارة صادقت على إعادة تخصيص مبلغ ١٢ مليار دينار عن مبالغ مستحقات المقاولين التي لم تصرف لعامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ وإضافتها إلى التخصيصات السنوية لمشروع مبالغ فروقات مستحقات المقاولين المدرجة بجداول موازنة تنمية الأقاليم لمحافظة ذي قار"، موضحاً بأن "التخصيصات السنوية أصبحت ١٧.٧ مليار دينار بعد الإضافة، بدلاً من ٥.٥ مليار".

وأضاف الخاقاني، إن "الوزارة خولت محافظة ذي قار صلاحية تنفيذ القرار وفق الصلاحيات الخاصة بتنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٩".





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