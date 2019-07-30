2019/07/30 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، صدور حكم بالإعدام، بحق عمدة طهران السابق محمد علي نجفي، بتهمة قتل زوجته.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية، نقلا عن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعيلي قوله، ان المحكمة اصدرت حكم الإعدام بحق الوزير الاسبق وعمدة طهران السابق محمد علي نجفي، لارتكابه جريمة قتل زوجته “ميترا استاد”، مبينا ان القرار ليس نهائيا، لأن طلب الاستئناف متاح للمتهم.

ومن الجدير بالذكر، ان نجفي المقرب من الرئيس الإيراني حسن روحاني، سبق وان انتخب عمدة لطهران، عام الفين وسبعة عشر، واستقال من المنصب في العام التالي، فيما سلم نفسه لشرطة طهران، في الثامن والعشرين من آيار الماضي، معترفا بقتل زوجته بذريعة كشف أسراره الشخصية.

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