2019/07/30 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يصوت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).