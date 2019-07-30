2019/07/30 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC شنت لجنة التربية النيابية، اليوم الثلاثاء، هجوما لاذعا على قرار وزارة التربية بإحالة طباعة الكتب خارج العراق بضعف تكاليف طباعة الكتب داخل البلاد.وقال عضو اللجنة عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “الدولة التي لا تملك امكانية لطباعة مناهج المدارس داخلها تعتبر بائسة”، مشيرا الى […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية النيابية تهاجم قرار طباعة المناهج في الخارج: دولة “بائسة” و”سلطة مشلولة” المركز الخبري الوطني.

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