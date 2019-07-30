2019/07/30 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبشروا ولا تيأسوا..

صلاح الحسن

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تاريخ النشر

30/07/2019 03:04 PM

مرّت الأمة الإسلامية بظروف أشد مما تعانيه اليوم من ضعف وتفرق..اقرأوا اجتياح المغول للعالم الإسلامي ومواقف بعض الحكام تجدها أسوأ من اليوم.اقرأوا تاريخ الأندلس ففيه دروس وعبر ...اقرأوا الحروب الصليبية ولمن كان الظفر..؟فالخير باق في هذه الأمة إلى قيام الساعةومن يصدق أن 70 قاضياً أفتوا بقتل من سمي زورا وبهتانا (المبتدع) أحمد بن حنبل!!كما وصفوه وزعموا!!!من هم؟ ما أسماؤهم؟ نسيهم التاريخ وبقي الإمام ابن حنبل اسمه شامخا.ففي نهاية السبعينات لم يعرف في جامعات المغرب إلا فتاة واحدة محجبة كانت مدار تهكم من الطلاب والأساتذة.



كيف الوضع اليوم؟المحن أمر طبيعي والابتلاء سنة كونية، ليميز الله بها الخبيث من الطيب، ولكن اليأس والخنوع والجزع والاستسلام؛ ليس من أخلاق المسلمين، ولا من منهج دعاته ومصلحيه.فقد خيم الاستعمار على أغلب بلدان المسلمين، وحاول حرفهم بكل السبل عن دينهم وصدهم عن سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بحمد الله فشلوا وخاب مسعاهم..مررنا بزمان لا يغشى المساجد إلا كبار السن..



أما الشباب فلهم ميادين أخرى.اليوم في كل بلدان المسلمين الشباب يحافظ أغلبهم على الصلوات، ويملأون المساجد في حلقات القرآن الكريم، وفي المحاضرات، وفي رمضان وفي المناشط المتنوعة..



برغم التغريب والعلمنة والتضييق..مهما فعل الأعداء بنا فلن ينالوا من ديننا ولا من إيماننا.نعم..



نعاني ضعفاً، وتفرقاً كما مر بأمتنا سابقاً؛ لكن لنا كرة قريبة، وقوة متحدة بإذن الله.من يصدق أن المغول المجرمين المفسدين في الأرض والمنتصرين على المسلمين؛ في نهاية المطاف يدخلون الإسلام ويصيرون جزءا من الأمة المسلمة! (إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) فهنيئا من رزقه الله سبحانه الصبر والاحتساب إذا ظلمً أو أوذي في سبيل الله تعالى، ونشر دعوة الإسلام والخير بين الناس. وأخيراً..



وكما قيل:اﻧﺘﻬﺖ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻨﻤﺮﻭﺩ ﺑﺒﻌﻮﺿﺔ..!وﻗﺼﺔ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺎء..!والأحزاب بالريح..!فلا تشغل بالك كيف سينهي الله الباطل؟ولكن أشغل بالك..



كيف تدافع عن الحق، وتكون من أهله ودعاته وجنده؟(وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ )

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