2019/07/30 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت قرية صغيرة في جنوب بولندا، مكافأة لأول أسرة محلية تنجب مولوداً من الذكور وذلك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرية تعلن عن جائزة سخية لمن ينجب مولوداً ذكراً) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرية تعلن عن جائزة سخية لمن ينجب مولوداً ذكراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المشرق).