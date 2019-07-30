2019/07/30 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة دائرة فحص وتصديق البذور ان الموسم الزراعي الحالي شهد استلام ما يقارب من 250 الف طن من بذور الرتب العليا حتى الان في عموم المحافظات.ونقل بيان لوزارة الزراعة اليوم عن مدير عام دائرة فحص وتصديق البذور محمد زين العابدين تاكيده , ان الكميات المستلمة من بذور الرتب العليا تعد الأعلى خلال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة : إستلام ما يقارب 250 الف طن من بذور الرتب العليا في المحافظات خلال الموسم الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة : إستلام ما يقارب 250 الف طن من بذور الرتب العليا في المحافظات خلال الموسم الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).