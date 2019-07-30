2019/07/30 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الثلاثاء ،عن إلغاء مكاتب هيأة الحشد في جميع المحافظات،وتحويل ملاكاتها وموجداتها إلى الجهة المناسبة في الهيأة، فيما أشار إلى أن قوات الحشد أنجزت جميع المهام المناطة بها .

وقال الفياض في مؤتمر صحفي تابعته”كلكامش برس” أن “قوات الحشد الشعبي أنجزت جميع المهام المناطة بها”، مؤكداً على “إلغاء مكاتب هيئة الحشد في جميع المحافظات وتحويل ملاكاتها وموجداتها إلى الجهة المناسبة في الهيأة”.

وأشار الفياض الى “إلغاء مديرية التعبئة وفروعها في الحافظات كافة وتحويل ملاكاتها وموجداتها إلى الجهة المناسبة في الهيأة”، لافتا إلى “إعادة توصيف المديريات والاقسام ووظائفها وخاصة المستحدثة منها التي تحاكي وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الارهاب، فضلاً عن انجاز تعليمات الخدمة والتقاعد لمنتسبي الهيأة والمقاتلين، وازالة جميع المسميات غير المسموح بها في الأمر الديواني”.

وأضاف: “تم تحديد معسكرات الحشد الشعبي وأماكن اقامة المقاتلين، ومعالجة جميع مشاكل منتسبي الحشد السابقين والذين ادعوا انتسابهم اليه”، وبين ان “الهيئة بحاجة الى شهرين لدمج فصائل الحشد الشعبي، وحددت المناصب التي يتقلدها منتسبي الحشد وتم اعداد آلية لمنح الرتب حسب الاستحقاق ووفق قانون الخدمة”.

وتابع بالقول أن “هذه الألية هي امتثال لتوجيهات للقائد العام للقوات المسلحة، حيث تسير الهيئة وفق القانون العراقي وتوجيهات المرجعية العليا،ونحن بانتظار إقرار هذه الفقرات الخاصة بالحشد وتحديدا ما يخص الحقوق التقاعدية ولا توجد معارضة من أي جهة في الحشد للأمر الديواني”.

ولفت الفياض إلى أن “الهيأة تتصدى لمنتحلي اسم الحشد الشعبي ولدينا ملف كبير ومهم بهذا الجانب تم رفعه الى القائد العام للقات المسلحة”، مؤكداً ان “الحشد يقاتل بأمر من القيادات العسكرية وحسب الحاجة وليس وفق الاجتهادات الشخصية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض يلغي مكاتب الحشد الشعبي في جميع المحافظات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض يلغي مكاتب الحشد الشعبي في جميع المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).