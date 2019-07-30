بعد مشادة كلامية.. الكعبي ينسحب من جلسة البرلمان

2019/07/30 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أفاد مراسل “كلكامش برس” في مجلس النواب، الثلاثاء، أن االنائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، انسحب من جلسة المجلس أثر مشادة كلامية مع نائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي.

وقال أن “الكعبي انسحب من الجلسة أثر مشادة كلامية مع النائب مثنى أمين بعد نعت الأخير لأحد ضباط محافظة المثنى بالمريض”

وأضاف أن ” كتلة الإتحاد الإسلامي انسحبت ايضا من الجلسة”.

وتابع أن “الجلسة تدار من قبل رئيس المجلس محمد الحلبوسي والنائب الثاني بشير الحداد”

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