2019/07/30 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظ البنك المركزيالعراقي، اليوم الثلاثاء، شهادة الآيزو 9001:2015بعد حصوله على التجديد من قبل الشركة المانحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يحافظ على شهادة الآيزو) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يحافظ على شهادة الآيزو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).