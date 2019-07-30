“بالفديو”.. طريق التاجي “كابوس اسود” يلاحق الوافدين الى بغداد

2019/07/30 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اشتكى عدد من سائقي العجلات من تدهور الطرق الخارجية التي تربط مداخل بغداد، بباقي المحافظات وخصوصاً الشمالي منها.وشهد طريق التاجي شمالي بغداد تخسفات خطيرة في بدن الطريق، اضافة الى تكدس مئات الشاحنات، وهو الامر الذي يؤدي الى زخم مروري كثيف.

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