2019/07/30 | 15:25

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البرلمان يصوت على انضمام العراق الى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي

الثلاثاء

30

تموز

2019 :

03:23 pm

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صوت مجلس النواب، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية

بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم ١٠٢ لسنة ١٩٥٢.

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