2019/07/30 | 15:25

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البرلمان يصوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية امنية بين العراق والاردن

الثلاثاء

30

تموز

2019 :

03:21 pm

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صوت مجلس النواب على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري

والأمني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

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