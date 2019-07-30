2019/07/30 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام مجموعة من الشباب في الناصرية في حملة تطوعية كان هدفها إزالة العبارات غير اللائقة من على جدران المدينة ورسم لوحات جمالية بدلا عنها .حث الشباب من خلال هذه الحملة الجميع للمشاركة في هذه الحملة لتكون المدينة أجمل.لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة تطوعية لإزالة العبارات غير اللائقة من على جدران المدينة النعيم نيوز.

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