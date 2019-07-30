الفياض : نحتاج الى شهرين لإكمال عملية الدمج والتجانس

2019/07/30 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الثلاثاء، عن توجيه رسالة إلى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بشأن تنفيذ الأمر الديواني، فيما أكد انه طلب مهلة شهرين من عبد المهدي لاكمال عملية الدمج والتجانس.وقال الفياض في مؤتمر صحافي تابعه موقع "الحشد الشعبي"، إن "هيئة الحشد الشعبي استطاعت من خلال عمل ...

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