صلاح الحمداني يكتب عن الحارس باللغة الفرنسية

2019/07/30 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدرت مجموعة شعرية باللغة الفرنسية للشاعر العراقي"صلاح الحمداني"تحمل عنوان الحارس ،ونشرت ضمن سلسلة الشعر الفرنكوفوني التي تصدرها احدى دور النشر الفرنسية وتقع في 60 صفحة من القطع المتوسط .

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