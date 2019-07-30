المحكمة الاتحادية تحسم الجدل بشأن المناطق المتنازع عليها

2019/07/30 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق قضت #المحكمة #العراقية الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، ببقاء سريان المادة (140) من #الدستور العراقي، وهي المرتبطة بالمناطق المتنازع عليها بين حكومتي #بغداد وأربيل.المتحدث الرسمي للمحكمة […]

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