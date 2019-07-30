النقد الدولي محذرًا من

2019/07/30 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرحذّر صندوق النقد الدولي، السلطات العراقية من الاستمرار في الإسراف المالي، لافتًا إلى أن استمرار الإنفاق بشكله الحالي سيقضي على أي تقدم اقتصادي حقّقه العراق.

صندوق النقد الدولي: ميزانية العراق الحالية لعام 2019، إذا ما استمر الإنفاق الحالي كما هو، فأنها ستقضي على أي تقدم حققه العراق اقتصاديًا خلال السنوات الماضية

قال الصندوق وفقًا لخبر نقلته شبكة "بابلك فاينينس انترناشونال" الاقتصادية، وترجمه "ألترا عراق"، إن "ميزانية العراق الحالية لعام 2019، إذا ما استمر الإنفاق الحالي كما هو، فأنها ستقضي على أي تقدم حققه العراق اقتصاديًا خلال السنوات الماضية".

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تابع أن "التوقعات تشير إلى زيادة الإنفاق العراقي بنسبة 25% سنويًا، ما لم تعدل السلطات على قوانينها المالية وبنود موازنتها"، فيما واصف صندوق النقد الدولي الأوضاع العراقية الاقتصادية بأنها "تواجه تحديات خطيرة، فالأوضاع الاجتماعية في تدني وما زالت قاسية".

واعتبر أن "إعادة الإعمار لما بعد الحرب تسير ببطء، فمتطلبات النمو كبيرة جدًا، والضعف المؤسساتي واضح جدًا، بالإضافة إلى أن أسعار النفط المتذبذبة، والعلاقات الجيوسياسية لها دور كبير على اوضاع الاقتصاد العراقي".

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