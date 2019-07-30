اعتقال 15 مطلوبا بقضايا مختلفة في ديالى

2019/07/30 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة ديالى، الثلاثاء، اعتقال 15 مطلوبا بقضايا مختلفة

في المحافظة.

وقال مدير قسم العلاقات والاعلام العميد غالب العطية، في بيان، انه

"بتوجيه من قبل قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي تحرص شرطة

المحافظة في كافة المقاطع الامنية على تنفيذ اوامر القبض القضائية

بحق المطلوبين للقضاء".واضاف العطية، انه "تم القاء القبض على 15 مطلوبا على قضايا جنائية

مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة"، لافتا الى انه "تم اتخاذ

الاجراءات القانونية بحق الملقى القبض عليهم".واشار الى ان "تنفيذ اوامر القاء القبض بحق المطلوبين يسهم في بسط

الامن والاستقرار في المحافظة".

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