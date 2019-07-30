وزير الداخلية يبحث مع نظيره الكويتي ملفات مكافحة المخدرات ومحاربة الإرهاب

2019/07/30 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث السيد وزير الداخلية الدكتور “ياسين طاهر الياسري” ، اليوم الثلاثاء ، مع وزير الداخلية الكويتي “خالد الجراح الصباح” ملفات مكافحة المخدرات ومحاربة الإرهاب.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين الوزيرين في مبنى وزارة الداخلية الكويتية بحضور عدد من القادة والمسؤولين الأمنيين.وقال السيد وزير الداخلية الدكتور “ياسين طاهر الياسري” : إن العراق بدأ …

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