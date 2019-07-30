الفياض: سنعمل على هيكلة قوات الحشد الشعبي

2019/07/30 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس رحب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الثلاثاء، بالأمر الديواني الذي أصدره القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بشأن الحشد الشعبي، معتبراً إياه “منصفاً وداعماً” للمقاتلين، فيما أكد أن الهيئة ستعمل على “هيكلية” قوات الحشد وجعلها تحت أمرة رئيس الوزراء.وقال الفياض في مؤتمر صحفي إن “الأمر الديواني الذي صدر من

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