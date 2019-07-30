انتشار ثعابين قاتلة بحي التجمع الخامس في مصر

2019/07/30 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد حي التجمع الخامس في مصر كارثة أدت لحدوث خلل في التوازن البيئي في المنطقة، مما أدى لانتشار ثعبانين سامة وقاتلة تسمى “الطريشة”. وانتشرت هذه الثعابين

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