النوارس تضم مهاجما من الصقور

2019/07/30 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مقرب من نادي الزوراء الرياضي ،اليوم الثلاثاء، بتعاقد النادي مع مهاجم من القوة الجوية.

وقال المصدر ،ان “ادارة نادي الزوراء الرياضي تعاقدت بشكل رسمي

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