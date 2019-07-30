2019/07/30 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CenXwWaowjQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفياض: هيأة الحشد نفذت جميع بنود الأمر الديواني الخاص به) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفياض: هيأة الحشد نفذت جميع بنود الأمر الديواني الخاص به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).