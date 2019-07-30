طائرات تركية تقصف مناطق تابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك

2019/07/30 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهدفت الطائرات الحربية التركية، عجلة تابعة لعناصر حزب العمال الكردستاني، بالقرب من إحدى قرى العمادية بمحافظة دهوك.

وذكرت مصادر محلية، ان ثلاث طائرات تركية، قصفت المناطق المحيطة بالقرية، مستهدفة عجلة يمكن ان تكون تابعة للحزب المعارض لتركيا، فيما لم تكشف المصادر عن الأضرار الناتجة عن القصف، مؤكدة صعوبة السيطرة على النيران التي اندلعت بالأراضي الواقعة بالقرب من القرية، بسبب تواصل القصف الذي تسبب بحالة من الذعر بين أهالي المنطقة.

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