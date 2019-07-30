لجنة الاحتجاجات الشعبية توجه طلباً للحكومة بشأن المتورطين بالفساد في التيار الصدري

2019/07/30 | 16:08

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- خاص

كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، حسن الماجد، الثلاثاء (30 تموز 2019)، عن استمرار رفض الاحزاب الكردية تشريع قانون النفط والغاز ،

وقال الماجد لـ(بغداد اليوم)، إن "مساعي تشريع قانون النفط والغاز المعطل منذ 11 عاما، تصطد

بغداد اليوم- بغداد

رفع مجلس النواب، الثلاثاء، 30 تموز، 2019، جلسته رقم 36 الى اشعار اخر.

وقال مصدر نيابي لـ"بغداد اليوم"، إن "البرلمان رفع جلسته الـ36، الى اشعار اخر".

وكان مجلس النواب، عقد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء،

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس هيأة الحشد الشعبي، الثلاثاء (30 تموز 2019)، رسالة من 8 نقاط، الى القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، بخصوص تنفيذ الامر الديواني الخاص بالحشد الشعبي.

وحصلت (بغداد اليوم)، على رسالة صادرة عن هيأة الحشد

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