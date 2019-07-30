صيد ثمين في ايدي القوات العراقية بديالى

2019/07/30 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات الامن العراقية خلية ارهابية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى بينهم نساء تعمل على تجنيد الشباب للجماعات الإرهابية....

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