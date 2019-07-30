العراق ينشئ قاعدة عسكرية بحرية ويوجه رسالة الى الدول الاقليمية

2019/07/30 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الثلاثاء، حاجة العراق إلى قاعدة عسكرية متقدمة لحماية موانئه ومياهه الإقليمية فيما علق على معلومات اشارت الى وجود اعتراضات كويتية وايرانية.

وقال الخفاجي في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، انه" بعد المباشرة ببناء ميناء الفاو الكبير، تطلب الأمر إنشاء قاعدة عسكرية متقدمة بقربه، كي تستجيب لمتطلبات الحماية له أولاً، وتكون قاعدة متقدمة للعراق ثانياً"، مضيفا، ان" لدينا قاعدة عسكرية واحدة هي قاعدة أم قصر، وهي غير قادرة على تلبية حاجة حماية مياهنا وشواطئنا الإقليمية وميناء الفاو، نظراً لبعدها عنه".واكد انه" بموجب هذه الاسباب تقرر إنشاء اكبر قاعدة عسكرية بحرية بالتزامن مع إنشاء ميناء الفاو بهدف المحافظة وحماية خاصرة العراق الاقتصادية ومنفذه البحري الوحيد المتمثل في محافظة البصرة ومياهها الإقليمية".



وقال الخفاجي ردا على احتمال اعتراض دول الجوار الإقليمي للعراق على إنشاء القاعدة العسكرية، ان" بناء القاعدة لن يؤثر على أي طرف، سواء دولة الكويت أو إيران لأنها تبنى داخل مياه العراق الإقليمية، وأتوقع إنجازها في غضون السنتين المقبلتين".انتهى..م.م

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