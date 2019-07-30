تحليل سياسي: حكومة عبدالمهدي آيلة للسقوط

2019/07/30 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد الباحث والمحلل السياسي #أحمد_الشريفي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الحالية برئاسة #عادل_عبدالمهدي، آيلة للسقوط، بسبب عدم تنفيذ #البرنامج الحكومة الذي وعد به.الشريفي قال لـ”الحل العراق“، […]

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