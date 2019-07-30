2019/07/30 | 16:13

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٤٠ حافلة تنقل مشجعي المنتخب الوطني إلى كربلاء

كلمة -

كربلاء

انطلقت 40 حافلة، من العاصمة بغداد إلى محافظة كربلاء

المنتخب العراقي أمام نظريه اللبناني في افتتاح بطولة "آسيا سيل"

لاتحاد غرب آسيا.

وسيقص المنتخب الوطني شريط البطولة بمواجهة شقيقه اللبناني على ملعب

كربلاء الدولي، تسبقها احتفالية البطولة.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة

بغداد.

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