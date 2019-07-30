2019/07/30 | 16:13

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الجميلي: الفقر والبطالة وغياب القانون وراء ظاهرة "الاتجار بالبشر"

كلمة -

بغداد

اكدت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية وحدة الجميلي، يوم

الثلاثاء، ان الفقر والبطالة وغياب القانون اهم اسباب ظاهرة الاتجار

بالبشر.

وقالت الجميلي في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة ان "اهم الفئات

المستهدفة لضحايا الاتجار بالبشر هم النساء والاطفال ، وهناك نحو

210 حالة سجلتها وزارة الداخلية خلال عام واحد"، مشيرة الى ان

"الفقر والبطالة وغياب القانون والرغبة في الربح والسريع وسوء

استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة تعد اهم اسباب ظاهرة

الاتجار بالبشر".

واضافت ان "اهم ممارسات الاتجار بالبشر هي عمالة الاطفال المنظمة

مقابل اثمان بخسة من قبل هيئات ربحيـة، وكذلك بيع الاطفال والمتاجرة

بالأعضاء البشرية وعمل الاشخاص بأسلوب السخرة مقابل اجر بخس، فضلا

عن تجارة الجنس التي اصبحت اليوم ظاهرة متفشية في المجتمع".

وطالبت "الحكومة بوضع هذا الامر على رأس اولوياتها وكذلك تفعيل

قانون رقم 28 لسنة 2012، كما دعت مجلس النواب الى تعديل القانون عبر

زيادة الاحكام العقابية للمستفيدين المتعاطين للتجار بالبشر

والمتربحين سريعا من هذه التجارة".

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