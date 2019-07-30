هولندا تعرب عن استعدادها للاستثمار الزراعي في كوردستان

2019/07/30 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- ابدى السفير الهولندي لدى العراق ماتيس ولترز استعداد المستثمرين في بلاده للاستثمار في اقليم كوردستان وخصوصاً في المجال الزراعي.

وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال استقبال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، لولترز والوفد المرافق له في اربيل .

وأكد السفير الهولندي أن هولندا، التي تعد جزءاً من التحالف الدولي، ستواصل تقديم المساعدات والتدريب لقوات البيشمركة.

وعبّر السفير، خلال اللقاء، عن استعداد المستثمرين الهولنديين للاستثمار في اقليم كوردستان وخصوصاً في المجال الزراعي.

وخلال اللقاء قدم السفير الهولندي، تهانيه للسيد رئيس الوزراء بمناسبة تسنمه منصبه، مشيراً الى أن حكومة بلاده على استعداد لدعم الحكومة الجديدة في الإقليم.

وبحث الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتركز كابينة مسرور بارزاني المتشكلة حديثا على عدم الاعتماد الكامل على النفط وتنويع مصادر الدخل وخصوصا في مجال الزراعة.

وقال بارزاني "نترقب من اصدقائنا أن يدعموا الحكومة، لتنفيذ برنامجها، لاسيما فيما يتعلق بتطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بالشكل الذي لا يجعل الدخل احادياً".





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