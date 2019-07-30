العراق يتسلم الدفعة الثانية من مركبات القتال المدرعة “BMP 3” وتنقل إلى إحدى قواعد الجيش العراقي

2019/07/30 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم العراق الدفعة الثانية من مركبات القتال المدرعة “BMP 3″ وتنقل إلى إحدى قواعد الجيش العراقي”.وكان العراق قد تسلم الدفعة الأولى في العام الماضي بحسب ما ذكرت صفحة خلية الخبراء التكتيكية، حيث تعتبر المركبة من أحدث المدرعات القتالية الروسية الصنع.وتتميز مركبة “BMP 3” العراقية بوجود تدريع إضافي على البدن الخارجي مع دروع شبكية، […]

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