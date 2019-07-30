2019/07/30 | 16:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من بغداد الى المدينة المنورة - رحال - الحلقة ٤٣) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: OEWg4tBLNsM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من بغداد الى المدينة المنورة - رحال - الحلقة ٤٣) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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