هيئة الحشد تصدر توضيحاً بشأن رواتب منتسبيها

2019/07/30 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أوضح رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، أنه سيكون هناك تباين في رواتب منتسبي الهيئة بحسب الدرجات والرتب التي ستمنح لهم، فيما أكد عدم تجاوز القانون في منح الرتب للضباط.وقال الفياض في بيان لإعلام الحشد، تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه ، إن “الأمر الديواني الذي اصدره […]

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