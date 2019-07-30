الفياض: سيكون هناك تباين برواتب منتسبين هيئة الحشد الشعبي بحسب الرتب التي ستمنح لهم

2019/07/30 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، أنه سيكون هناك تباين في رواتب منتسبي الهيئة بحسب الدرجات والرتب التي ستمنح لهم، فيما أكد عدم تجاوز القانون في منح الرتب للضباط.

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